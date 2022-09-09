Про це він сказав у своєму відео у Twitter.
“Обстріл призвів до повного знеструмлення Енергодара (місто-супутник ЗАЕС) і поставив під загрозу безпечну роботу розташованої поблизу Запорізької атомної станції. Це має бути припинено й терміново має бути узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту”, — заявив Гроссі.
За його словами, атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні, адже її доля не повинна вирішуватися військовими засобами: “Наслідки таких дій – надто серйозні”, — йдеться в повідомленні.
Водночас він зауважив, що наразі малоймовірно, що надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС може бути відновлене. Також Гроссі зазначив, що обстріли наражають на небезпеку операторів і їхні сім’ї, а це ускладнює адекватне укомплектування станції: “Усе разом це значно збільшує ризик ядерної аварії”, — констатував голова МАГАТЕ.
- В Україні вимагають організувати гуманітарний коридор для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, попри те, що Росія в цьому відмовляє.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.