Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно створити зону ядерної безпеки та захисту на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС, а також на прилеглій території через підвищення ризику надзвичайної ситуації на станції у зв'язку з обстрілами.

Про це він сказав у своєму відео у Twitter.

“Обстріл призвів до повного знеструмлення Енергодара (місто-супутник ЗАЕС) і поставив під загрозу безпечну роботу розташованої поблизу Запорізької атомної станції. Це має бути припинено й терміново має бути узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту”, — заявив Гроссі.

За його словами, атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні, адже її доля не повинна вирішуватися військовими засобами: “Наслідки таких дій надто серйозні”, — йдеться в повідомленні.

Водночас він зауважив, що наразі малоймовірно, що надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС може бути відновлене. Також Гроссі зазначив, що обстріли наражають на небезпеку операторів і їхні сім’ї, а це ускладнює адекватне укомплектування станції: “Усе разом це значно збільшує ризик ядерної аварії”, — констатував голова МАГАТЕ.