За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у шести областях України були влучання ворожих ракет.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Він додав, що були “прильоти” у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Галущенко наголосив, що через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення: “Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії”, — йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.