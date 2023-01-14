Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Він додав, що були “прильоти” у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
Галущенко наголосив, що через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення: “Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії”, — йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
- Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.
- 14 січня російські військові завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.