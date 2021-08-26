Українцям, які не відкладатимуть накопичення в недержавні пенсійні фонди (НПФ), в майбутньому не варто розраховувати на пенсію через демографічну ситуацію в нашій країні.

Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, така ситуація склалася через темпи старіння населення України: коли кількість пенсіонерів зростає, а працюючого населення, навпаки, скорочується.

Відтак, за словами очільника Мінфіну, паралельно із нинішньою солідарною пенсійною системою має впроваджуватися накопичувальна.

“Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом із накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів – зростатиме. Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто“, – наголосив Марченко.

Водночас міністр зауважив, що одразу перейти на накопичувальну пенсійну систему в Україні неможливо, оскільки “має бути етапність”.

“Має бути етапність, ми не можемо відразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тож на початку залучатимемо державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд чи державну керуючу компанію. До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень – це можуть бути ОВДП (облігації внутрішньої державної позики, – ред.)”, – пояснив він.

Марченко зазначив, що в нинішніх умовах є два варіанти вирішення проблеми: або українці мають самостійно шукати можливості та відкладати кошти через недержавні пенсійні фонди; або ж запроваджувати таку систему на державному рівні.

“Тоді два варіанти – або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти”, – заявив голова Мінфіну.

За словами Марченка, наразі запланована модель фінансування таких накопичувальних пенсій складається з 1% від ЄСВ та 1% з іншого джерела. Як “інше джерело” розглядаються ПДФО або ж “пряма бюджетна програма” (до чого більш схиляються в Мінфіні).

“Мінфін пропонує: давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, “Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему”. Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити – якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім”, – пояснив міністр.

Він уточнив, що під такі норми вже не підпадають ті, “хто стане пенсіонером через п’ять років”.

“Інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає. Тим більше в нинішніх умовах – в умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення було прийняте державою. Я маю на увазі пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх… Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет”, – повідомив Марченко.

ДОВІДКА. Як відомо, наразі в Україні діє перший рівень пенсійної системи – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Накопичувальна пенсійна система – це другий рівень. Він поки що не впроваджений. Кабінет Міністрів України планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2023 року. Спочатку планують впроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують працівники бюджетної сфери.