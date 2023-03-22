Популярність Telegram-каналів серед українців знижується. Попри це, вони ще зберігають інтерес користувачів соцмереж, тому в уряді вважають, що важливо вибудовувати стосунки з Telegram.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав у інтерв’ю “РБК-Україна”.

Він наголосив, що порівняно з часом до початку повномасштабного вторгнення Telegram-канали зросли дуже сильно. Проте, згідно з трендом останніх місяців, зацікавленість до них падає.

“Росту такого, який був від початку війни, ми не спостерігаємо”, – сказав Ткаченко.

У відповідь на запитання щодо ризиків впливу Telegram-каналів та інформації, яку вони розповсюджують, голова Мінкульту сказав, що це “дискусія, зокрема і для інформаційного “Рамштайну”.

“Якщо з соціальними мережами типу Facebook або YouTube є комунікація, не завжди вона якісна, але, з усім тим, вона є, то з Telegram такої комунікації немає. Це також глобальне питання – яким чином вибудовувати стосунки з Telegram”, – сказав Ткаченко.

Як зауважив міністр, щодо цього є певні напрацювання, які Україна запропонувала партнерам. Утім, Ткаченко не вдавався в деталі.