Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав у інтерв’ю “РБК-Україна”.
Він наголосив, що порівняно з часом до початку повномасштабного вторгнення Telegram-канали зросли дуже сильно. Проте, згідно з трендом останніх місяців, зацікавленість до них падає.
“Росту такого, який був від початку війни, ми не спостерігаємо”, – сказав Ткаченко.
У відповідь на запитання щодо ризиків впливу Telegram-каналів та інформації, яку вони розповсюджують, голова Мінкульту сказав, що це “дискусія, зокрема і для інформаційного “Рамштайну”.
“Якщо з соціальними мережами типу Facebook або YouTube є комунікація, не завжди вона якісна, але, з усім тим, вона є, то з Telegram такої комунікації немає. Це також глобальне питання – яким чином вибудовувати стосунки з Telegram”, – сказав Ткаченко.
Як зауважив міністр, щодо цього є певні напрацювання, які Україна запропонувала партнерам. Утім, Ткаченко не вдавався в деталі.
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