Про це повідомляє DW та голова Міноборони України Олексій Резніков у Twitter.

Варто зауважити, що це перший візит Ламбрехт в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерка пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. Він має надійти протягом “наступних кількох днів”.

Ламбрехт розповіли про застосування переданих урядом її держави САУ Gepard. За її словами, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити критичну інфраструктуру Одеси від ракетних ударів росіян.

Водночас Олексій Резніков написав, що Ламбрехт привезла добрі новини та інструменти для зміцнення української армії: “Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію, пані міністр була рада поспілкуватися з нашими воїнами та побачити систему Gepard на бойовому чергуванні”, — зауважив він.

Hosted my 🇩🇪colleague Christine Lambrecht in the southern 🇺🇦.Frau Minister brought good news & more tools to strengthen #UAarmy.

We had a discussion about current geopolitical and security situation.Minister was glad to talk with our soldiers and see Gepard system on combat duty. pic.twitter.com/IKSMnSyqkR

