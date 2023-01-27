Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung.
За його словами, про надання винищувачів “не може бути й мови”.
“Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Так ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав”, – Пісторіус.
Нагадаємо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.
На першому етапі постачання держава передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Уряд Німеччини отримав запит від Польщі на реекспорт в Україну танків Leopard 2 німецького виробництва.
- Уряд Швеції не виключає можливості надання Україні в майбутньому танків Stridsvagn 122, які називають місцевою версією німецьких Leopard 2.
- Тиск на Німеччину продовжує зростати щодо передачі танків Україні, Київ посилює свої прохання, а між Берліном і деякими його союзниками по НАТО назріває суперечка. Танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, оскільки війна з Росією наближається до річної позначки.