Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не підтримав надання Україні німецьких винищувачів для боротьби з повномасштабною російською агресією.

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung.

За його словами, про надання винищувачів “не може бути й мови”.

“Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Так ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав”, – Пісторіус.

Нагадаємо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

На першому етапі постачання держава передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.