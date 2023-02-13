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Голова Мюнхенської конференції з безпеки виступив проти «червоних ліній» у допомозі Україні

Голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Понеділок, 13 лютого 2023, 21:44
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Про це він заявив в інтерв’ю DW.

Гойсген закликав звернути увагу на те, що необхідно.

Військові експерти кажуть, що при веденні війни, подібній до цієї, необхідна комбінація декількох видів озброєнь. Потрібні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі, як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні”, – наголосив він, коментуючи уникливі заяви канцлера Олафа Шольца про можливі постачання Україні авіації.

Шольц неодноразово заявляв про те, що ці постачання не стоять на порядку денному.

Глава Мюнхенської конференції визнав наявність певної втоми від війни РФ проти України у західному суспільстві. Проте одразу наголосив, що для подолання ознак утоми Заходу необхідно виявити “лідерство”. Він також повторив переконання багатьох європейських лідерів, що Путін та росіяни становлять небезпеку усій Європі, не лише Україні.

Тож, за його словами, потрібно бути твердими та продовжувати підтримувати Україну.

Окрім цього, занепокоєння голови конференції викликає і той факт, що “у багатьох країнах домінує російсько-китайський наратив” про війну. Однак навіть країни, що вагаються, за його словами, не бажають, щоб авторитарні режими відігравали велику роль у світовій політиці. Гойсген заявив, що більшість у цих країнах бажає, щоб “ліберальний міжнародний порядок залишався основним принципом для них”.

Зауважимо, раніше Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

Теги: винищувачі Україні, Глава Мюнхенської конференції з безпеки, Крістоф Гойсген, Німеччина, підтримка України

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