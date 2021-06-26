Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок подав у відставку на тлі скандалу: його заскочили на поцілунку з помічницею і звинуватили в порушенні правил карантину.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Все почалося з того, що британський таблоїд The Sun оприлюднив фото і відео, як 42-річний Генкок цілується зі своєю помічницею, 43-річною Джиною Коладанджело.

Запис був зроблений камерою відеоспостереження ще 6 травня. Тоді у Великій Британії ще діяла заборона на близькі контакти поза домом, інформує агентство Reuters.

Генкок і Коладанджело цілувалися та обіймалися в приміщенні офісу міністерства на вулиці Уайтхолл у робочий час.

Цікаво, що Генкок уже 15 років перебуває у шлюбі, спільно з дружиною має трьох дітей. Коладанджело також заміжня та має дітей.

Варто зазначити, що Джина Коладанджело – давня подруга Генкока. Вони знайомі ще з часів спільного навчання в Оксфорді.

Коладанджело з вересня 2020 року входить до ради при міністерстві охорони здоров’я Великої Британії, отримуючи за це 15 тисяч фунтів на рік. Це менше середньої зарплати в Лондоні, проте працювати потрібно 15-20 днів у році.

Тобто Мет Генкок є безпосереднім начальником Коладанджело (він же ініціював її призначення до органів МОЗ).

Проте обурення у британському суспільстві викликало навіть не це, а той факт, що Генкок та Коладанджело порушили правила карантину, а саме не дотримувалися соціальної дистанції.

Річ у тому, що протягом епідемії коронавірусу Генкок багаторазово говорив, що громадяни Великої Британії повинні дотримуватися соціальної дистанції, передусім у громадських місцях.

Після оприлюднення компрометуючих фото та відео Генкок публічно перепросив.

“Я погоджуюся з тим, що порушив вказівки щодо соціального дистанціювання за цих обставин. Я розчарував людей і дуже шкодую. Я продовжую зосереджуватися на роботі, щоб вивести країну з цієї пандемії, і був би вдячний за конфіденційність моєї родини щодо цього особистого питання”, – зазначив він.

Проте відео й фото поцілунку викликало критику британських депутатів: як опозиційної Лейбористської, так і частини з владної Консервативної партії.

Вони закликали прем’єрміністра Британії Бориса Джонсона звільнити Генкока за порушення правил соціального дистанціювання.

Нарікання щодо очільника МОЗ висловили й об’єднання сімей-жертв COVID-19. Представниця однієї з таких груп Рівка Готліб зазначила в коментарі BBC, що своїм вчинком Генкок підірвав до себе довіру.

“Якщо він оголошуватиме ще один локдаун чи посилення коронавірусних обмежень, чому хтось має слухати того, хто сам не дотримується цих обмежень?” — запитала вона.

І ось сьогодні ввечері стало відомо, що Метью Генкок подав у відставку з посади голови МОЗ.

У листі на ім’я прем’єра він зазначив, що уряд “має бути чесним перед людьми, які так багато пожертвували під час цієї пандемії”. Генкок повторив свої вибачення за “порушення правил”, а також вибачився перед своєю сім’єю і близькими за те, що “змусив їх пройти через це”.

Генкок також розмістив відеозвернення у своєму Twitter.

“Я був на зустрічі з прем’єрміністром, щоб подати у відставку з посади держсекретаря з питань охорони здоров’я та соціального захисту. Я розумію величезні жертви, на які пішли всі в цій країні, які ви принесли. І ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися. І тому я маю піти у відставку”, – заявив він.

Як зазначає BBC, рішення про звільнення Генкок прийняв самостійно: Борис Джонсон не вимагав цього кроку від нього.

Голова британського уряду подякував Генкоку за його роботу під час епідемії COVID-19.

За даними BBC, Джина Коладанджело також звільнилася з МОЗ.