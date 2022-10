Голова МЗС Естонії сподівається, що наступний день народження Путін зустріне за ґратами

Про це він написав у своєму Twitter.

Також Рейнсалу закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні.

“Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії”, — наголосив Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, що 7 жовтня свій день народження відзначає президент Росії Володимир Путін. Цьогоріч йому виповнюється 70 років, з яких 20 років він займає пост російського глави держави.

За час повномасштабної війни Росія на чолі з Путіним вбила, поранила, катувала тисячі мирних українців, зруйнувала низку українських міст. Мільйони українців були змушені втікати зі своїх домівок до більш безпечних регіонів чи за кордон.

Putin celebrates his birthday today. Hope next one he will spend as a prisoner of crimies against humanity. There is a need to create special tribunal for Russian crimes of aggression!

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) October 7, 2022