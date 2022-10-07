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Голова МЗС Естонії сподівається, що наступний день народження Путін зустріне за ґратами

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу побажав президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди його 70-річчя зустріти наступний день народження за ґратами.

П’ятниця, 7 жовтня 2022, 18:32
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Про це він написав у своєму Twitter.

Також Рейнсалу закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні.

“Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії”, — наголосив Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, що 7 жовтня свій день народження відзначає президент Росії Володимир Путін. Цьогоріч йому виповнюється 70 років, з яких 20 років він займає пост російського глави держави.

За час повномасштабної війни Росія на чолі з Путіним вбила, поранила, катувала тисячі мирних українців, зруйнувала низку українських міст. Мільйони українців були змушені втікати зі своїх домівок до більш безпечних регіонів чи за кордон.

Теги: війна, воєнні злочини РФ, Володимр Путін, російська агресія, російсько-українська війна

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