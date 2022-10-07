Голова МЗС Естонії сподівається, що наступний день народження Путін зустріне за ґратами

Про це він написав у своєму Twitter.
Також Рейнсалу закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні.
“Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії”, — наголосив Урмас Рейнсалу.
Нагадаємо, що 7 жовтня свій день народження відзначає президент Росії Володимир Путін. Цьогоріч йому виповнюється 70 років, з яких 20 років він займає пост російського глави держави.
За час повномасштабної війни Росія на чолі з Путіним вбила, поранила, катувала тисячі мирних українців, зруйнувала низку українських міст. Мільйони українців були змушені втікати зі своїх домівок до більш безпечних регіонів чи за кордон.
Putin celebrates his birthday today. Hope next one he will spend as a prisoner of crimies against humanity. There is a need to create special tribunal for Russian crimes of aggression!
— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) October 7, 2022
- Зростання проблем російського президента Володимира Путіна в Україні робить використання РФ тактичної ядерної зброї більш імовірним, заявив високопоставлений американський експерт — колишній радник з національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон.
- За даними ЗМІ, розвідка Сполучених Штатів отримала інформацію про те, що один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна прямо висловив йому невдоволення діями у війні проти України.
- Після низки невдач армії РФ у повномасштабній війні проти України, голова Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розкритикували російське міноборони. Однак у Кремлі вирішили не карати Кадирова і Пригожина за таку критику.