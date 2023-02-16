Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва зі своїм першим візитом в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив Коен у Twitter.

“Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою”, — йдеться в повідомленні голови ізраїльського МЗС у Twitter.

За його словами, він візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності. Також міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.

У своєму дописі Коен поділився світлиною біля поїзда, додавши, що “прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину”.