Про це повідомив Коен у Twitter.
“Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою”, — йдеться в повідомленні голови ізраїльського МЗС у Twitter.
За його словами, він візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності. Також міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.
У своєму дописі Коен поділився світлиною біля поїзда, додавши, що “прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину”.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
- Вперше Ізраїль експортував нафту, добуту на своєму родовищі. Перша партія містила близько 700 000 барелів.
- В Ізраїлі розглядають можливість надання Україні іншої допомоги, крім гуманітарної. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що їхня країна протидіє Ірану, який допомогає Росії.
- Ізраїль готується до відповіді Ірану після серії вибухів, які сталися 29 січня. Ціллю атак можуть стати мирні жителі.