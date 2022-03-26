Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав п'ять кроків задля запобігання у майбутньому нападам на суверенні держави у глобальному масштабі.

Про це він повідомив у матеріалі для Politico.

По-перше, Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб дати відсіч російському агресору.

“Президент Володимир Путін не шукає компромісів. Він напав на Україну, керований бажанням воскресити Російську імперію. Від України він вимагає її беззастережної капітуляції, і навіть якщо він зараз не зможе цього досягти, він не просто так поступиться. Він продовжуватиме сіяти смерть і руйнування, щоб послабити українську мораль” — зазначив Рау.

Єдиний спосіб, яким міжнародна спільнота може вплинути на його розрахунки, — це озброїти Україну “до зубів”, зробивши його цілі недосяжними.

По-друге, союзники Сполучених Штатів у всьому світі повинні збільшити свої інвестиції в стримування та оборону. Вторгнення Росії в Україну свідчить про її зростання агресивності та зниження передбачуваності.

“США повинні розпочати швидке переозброєння своїх союзників і партнерів, зокрема Україну, і стимулювати це за допомогою нової програми ленд-лізу, подібної до тієї, яку Сполучені Штати запровадили під час Другої світової війни”, — заявив голова МЗС Польщі.

По-третє, НАТО має негайно посилити свою передову військову присутність на східному фланзі в Європі. Це слід розглядати не тільки як крок, який зміцнює довіру до наших можливостей стримування, але і представляти Росії як відповідь на її повне ігнорування власних зобов’язань щодо підтримки миру в Європі.

По-четверте, Путін не повинен мати ілюзій щодо того, як довго будуть діяти санкції. Санкції не повинні бути скасовані до тих пір, поки Росія не вийде з усієї території в межах міжнародно визнаних кордонів України, не повернеться до положень Будапештського меморандуму та не виплатить воєнні репарації.

По-п’яте, ціна цієї війни має бути руйнівною для Росії не лише з фінансової точки зору. Міжнародне товариство також має покласти на відповідальність тих, хто спричинив цю загарбницьку війну, та її військових злочинців.

“Ми судимо військових злочинців після війни в колишній Югославії, і ми не можемо допустити, щоб винуватці військових звірств в Україні залишилися безкарними. Зрештою, в порядку, заснованому на правилах, усі держави рівні й всі підзвітні одному набору законів”, — констатував Рау.