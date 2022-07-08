Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково покине саміт G-20, який розпочався на Балі. Причиною став бойкот, який російському міністру влаштували інші учасники саміту.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

У коментарі ЗМІ офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Лавров покине саміт Великої двадцятки на Балі достроково.

За її словами, у Лаврова зараз тривають двосторонні перемовини. Після цього він дасть коментар пресі, а потім покине саміт. Тому в офіційній трапезі, яка пройде у другій половині дня, Лавров не братиме участі.

За даними джерел, Лавров покинув зал засідань одразу після свого виступу. Зазначається також, що він проігнорував запитання від голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, яка виступала на саміті одразу після Лаврова.

У залі російський міністр сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

Під час привітання Лаврова, двоє німецьких журналістів поставили йому питання щодо війни в Україні. Зокрема кореспондент ZDF Андреас Кінаст запитав: “Коли ви закінчите війну?”.

Однак після цього Кінаста вивели з приміщення співробітники служби безпеки Індонезії, хоча ніяких додаткових обмежень відпочатку не було.

Другий німецький журналіст також запитав Лаврова, чому Росія не зупинить війну. Обидва запитання російський міністр проігнорував.

Варто зауважити, що і представниця країни-хазяйки саміту, голова МЗС Індонезії Ретно Марсуді під час свого виступу закликала припинити агресивну війну Росії в Україні.

“Наше завдання – завершити війну якнайшвидше. І будувати мости, а не стіни”, – зауважила вона.

Додамо, що за повідомленням японського інформаційного агентства Kyodo, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G-20 була перенесена на вечір 8 липня, оскільки не всі політики захотіли робити спільне фото з Сергієм Лавровим. Серед противників – держсекретар США Ентоні Блінкен.

Відомо також, що на Балі російський міністр планував низку односторонніх зустрічей з іноземними колегами, однак не всі погодились на перемовини. Зокрема у зустрічі Лаврову відмовили Анналена Бербок та Ентоні Блінкен.