Про це він повідомив у своєму Facebook після зустрічі з директоркою ISW Кімберлі Каган.
Кулеба розповів, що зустрівся з Каган в межах поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.
Він нагадав, що “це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день”. ISW вже рік знаходиться в українських ЗМІ, адже експерти ISW регулярно надають аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають тс оновлюють карту.
Як зауважив голова МЗС, вони з Каган обмінялися думками про те, що “ще і як можна зробити”.
“Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність”, — йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. Інститут вивчення війни (ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовою історикинею Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні.
- На думку ISW, російська влада вирішила проігнорувати перші роковини повномасштабної війни проти України, ймовірно через те, що військам РФ не вдалось досягти жодних з заявлених цілей та захопити нові території з липня 2022 року.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль, ймовірно, створює умови для проведення операції під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю в Україні та у Молдові.
- Експерти Інституту вивчення війни проаналізували звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів зазначивши, що він не використав його для оголошення нових цілей у війні проти України. Найбільш вагомою стала заява Путіна про припинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).