Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в американського аналітичному центрі "Інститут вивчення війни" (ISW) переконані у перемозі України в повномасштабній війні про РФ.

Про це він повідомив у своєму Facebook після зустрічі з директоркою ISW Кімберлі Каган.

Кулеба розповів, що зустрівся з Каган в межах поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

Він нагадав, що “це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день”. ISW вже рік знаходиться в українських ЗМІ, адже експерти ISW регулярно надають аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають тс оновлюють карту.

Як зауважив голова МЗС, вони з Каган обмінялися думками про те, що “ще і як можна зробити”.

“Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Інститут вивчення війни (ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовою історикинею Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні.