Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Уберт Беттонвіль міністру енергетики Герману Галущенку, який опинився у розпорядженні редакції.
За її словами, деяким членам правління “має бути соромно” за себе.
“Незважаючи на мої щирі зусилля на благо компанії та військовий супротив України, деякі члени Наглядової ради довели, що вони не будуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління і їм має бути соромно за себе. Вони є основною причиною моєї відставки”, — написала Беттонвіль, аргументуючи своє рішення.
Також голова наглядової ради заявила, що більше не братиме участь у процесі ухвалення рішень і не має наміру створювати додаткову вартість для компанії.
ДОВІДКА. 23 липня 2021 року Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду “Магістральних газопроводів України”. Зокрема, незалежних членів та представника держави. Серед них: Уберто Беттонвіль, Ірина Марушко, Ян Чадхем, Тетяна Федорова (представниця держави).
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