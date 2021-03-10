Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Шевченко зазначив, що наразі перебуває на самоізоляції. Він почувається нормально та сподівається на швидке одужання.
“Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя”, – написав голова НБУ.
- У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно надала дозвіл вакцині проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.