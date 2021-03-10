Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що у нього підтвердився коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Шевченко зазначив, що наразі перебуває на самоізоляції. Він почувається нормально та сподівається на швидке одужання.

“Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя”, – написав голова НБУ.