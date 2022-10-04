Сьогодні, 4 жовтня, голова Національного банку України Кирило Шевченко вирішив залишити свою посаду та подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Причини такого рішення пов’язані зі станом здоров’я.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час”, – зазначив Кирило Шевченко.

Також він розповів, що з перших днів роботи в НБУ він був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни.

“Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали. Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора”, – зауважив голова Нацбанку.

Також він наголосив, що сьогодні НБУ – сильніший, ніж будь-коли, й здатний зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. На його думку, Нацбанк зберігає свою здатність бути основою післявоєнного відновлення економіки й спрямовувати на це весь фінансовий сектор.

Крім того, Кирило Шевченко подякував своїй команді, колегам й міжнародним партнерам.

“Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі. Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами. Вдячний колегам зі всього фінансового ринку”, – підсумував Кирило Шевченко.

Проте варто зазначити, що до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, Правління Національного банку продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю Національного банку в поточному складі.