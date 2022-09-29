Сьогодні, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве, яка вперше приїхала в Україну. Головною темою зустрічі стало незаконне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

У повідомленні зазначається, що основну увагу під час зустрічі приділили незаконному проведенню псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та реакції світу на це.

“Своєю агресивною політикою Росія продовжує штучні референдуми, і тут дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу і, безумовно, Франція, підтримали Україну та максимально жорстко засудили ці фейкові референдуми”, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, президент України зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого санкційного пакета, що має бути набагато потужнішим за попередні.

Окремо було відзначено важливість того, що Франція категорично не визнає псевдореферендуми, які Росія провела на окупованих територіях України.

Також Володимир Зеленський зробив акцент на значній оборонній підтримці України з боку Франції та відзначив особливу роль у цьому питанні президента Еммануеля Макрона. Було акцентовано на необхідності продовження та посилення військово-технічної допомоги.

Під час обговорення теми ядерного шантажу світу з боку Росії, влаштованого на Запорізькій АЕС, президент України подякував Франції та особисто президенту Еммануелю Макрону за активні дії у питанні організації візиту місії МАГАТЕ на станцію.

З огляду на масштаби та природу злочинів РФ в Україні Володимир Зеленський закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Напередодні 90-х роковин Голодомору президент України звернувся до французьких законодавців із закликом визнати цю трагедію актом геноциду українського народу.