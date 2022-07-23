Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок прокоментувала нещодавнє спільне фото президента РФ Володимира Путіна, президента Ірану Ібрагіма Раїсі та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. На думку німецької міністерки, це фото - "м'яко кажучи, виклик".

Про це вона розповіла в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

Анналену Бербок здивувало те, що турецький президент вирішив зробити спільне фото з Путіним та Раїсі.

Міністерка зауважила, що Туреччина – це країна-член НАТО, тому бачити її лідера поруч з президентами Ірану та Росії для неї незрозуміло.

“Те, що на цьому фото присутній президент Туреччини – це, м’яко кажучи, виклик. Туреччина – це член НАТО, вона надає військову підтримку Україні. Ось чому ця фотографія для мене не зрозуміла. Особливо, з точки зору членства у НАТО”, – заявила Бербок

Німецька міністерка додала, що зустріч лідерів Ірану, Росії та Туреччини у Тегерані показала, як важливо бути разом з союзниками по цінностях, які не тільки вірять у міжнародні правила, а й відстоюють їх.

Як відомо, зустріч президентів Росії, Туреччини та Ірану відбулась 19 липня у Тегерані (столиця Ірану). Речник Путіна повідомляв, що мета зустрічі – сприяння врегулюванню ситуації у Сирії.