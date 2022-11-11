За інформацією американських ЗМІ, голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закликає Україну до перемовин з Росією. На його думку, Київ повинен спробувати закріпити свої успіхи на полі бою за столом переговорів. Водночас радники президента США Джо Байдена - проти.

Про це повідомляє The New York Times.

На найвищому рівні уряду Сполучених Штатів виникла розбіжність щодо того, чи тиснути на Україну, аби Київ відновив перемовини з Москвою, щоб завершити повномасштабну війну дипломатичним шляхом.

Один з тих, хто наполягає на перемовинах – голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Водночас інші радники американського президента проти цього. наголошуючи, що для дипломатії ще зарано.

Генерал Міллі на внутрішніх зустрічах заявив, що українці досягли приблизно стільки, скільки вони могли розумно очікувати на полі бою до настання зими, і тому вони повинні спробувати закріпити ці переваги за столом переговорів.

Але інші високопосадовці були проти цієї ідеї, стверджуючи, що жодна зі сторін не готова до переговорів і що будь-яка пауза в боях лише дасть президенту Росії Володимиру Путіну шанс перегрупуватися.

Хоча радники Байдена вважають, що війну, швидше за все, врешті-решт буде врегульовано шляхом переговорів, за словами офіційних осіб, вони дійшли висновку, що момент для них ще не настав, і Сполучені Штати не повинні тиснути на українців і змушувати їх вести перемовини у той час, коли ЗСУ просуваються перед на полі бою.

Ці дебати – про які на умовах анонімності повідомили офіційні особи – вилились у суспільство цього тижня, коли під час промови 9 листопада у Нью-Йорку Міллі заявив, що потрібно “ловити момент”.

Вже 10 листопада в інтерв’ю CNBC американський генерал наголосив, що всі бачили, “як українські військові до самого кінця боролись з російськими військовими”.

“Тепер те, що чекає на нас у майбутньому, невідомо з будь-яким рівнем впевненості, але ми думаємо, що тут є певні можливості для деяких дипломатичних рішень”, – сказав Міллі

Проте Білий дім відмежувався від будь-яких припущень про те, що він підштовхує президента України Володимира Зеленського поступитися територією російським загарбникам, навіть коли Москва відводить війська від стратегічного міста Херсон.

“Сполучені Штати не тиснуть на. Ми не наполягаємо на чомусь з Україною. Те, що ми робимо — це консультуємо як партнери та демонструємо нашу підтримку не лише через публічні заяви чи моральну підтримку, але й через відчутну, фізичну підтримку військової допомоги, про яку я згадував раніше”, — заявив журналістам 10 листопада радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Останніми днями питання про позицію Сполучених Штатів щодо переговорів України та Росії викликало жваві дискусії по обидва боки Атлантичного океану, коли американські, українські, російські та європейські офіційні особи намагаються розшифрувати іноді неоднозначні сигнали з Вашингтона.

Поїздка Саллівана до Києва минулого тижня залишила у деяких враження, що адміністрація Байдена закликала пана Зеленського принаймні продемонструвати готовність до переговорів, але американські офіційні особи це заперечували.

Замість цього, за їхніми словами, наприкінці зустрічі, в основному зосередженої на інших питаннях, пов’язаних з війною, Салліван запропонував Зеленському подумати про те, що таке “справедливий мир”.

Плутанина посилилася двозначними коментарями Байдена на пресконференції 9 листопада. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна тепер має важелі впливу, необхідні для початку переговорів, президент США відповів неоднозначно.

“Залишається побачити, чи буде винесено рішення щодо того, чи готова Україна піти на компроміс із Росією”, — сказав він.

Пізніше Байдена запитали, чи не пропонував він Україні подумати про відмову від якоїсь території, і швидко відповів “ні”.

“Це справа українців. Нічого про Україну без України”, – сказав він, повторивши офіційну лінію, що будь-яке рішення має визначати Київ, а не США чи Європа.

“Я знаю одне: ми не будемо говорити їм, що вони мають робити”, – додав Байден.

Очевидна готовність до переговорів у певний момент викликала різку критику з боку деяких експертів із зовнішньої політики, які стверджують, що було б помилкою вважати, що Україна не здатна відвоювати окуповані Росією території.

“Сполучені Штати та європейські партнери не повинні упереджувати можливість, навіть ймовірність, більшого військового успіху України, наполягаючи на припиненні вогню або припускаючи, що Україна не може, наприклад, звільнити Донбас чи навіть Крим”, – сказав Деніел Фрід, колишній кадровий дипломат, який зараз працює в Атлантичній раді.

Дебати у Вашингтоні відбуваються на тлі того, що підіймаються питання про майбутню американську підтримку українських військових зусиль.

Конгресмен Кевін Маккарті з Каліфорнії, лідер республіканців, який сподівається стати спікером Палати представників у новообраному Конгресі, відхилив “чистий чек” щодо продовження допомоги Україні, хоча інші лідери республіканців, зокрема сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі, залишаються непохитними прихильниками Києва.

Під час внутрішніх дискусій у Білому домі генерал Міллі був сильним голосом дипломатії, але він не хоче справляти враження, що він підриває українців, заявили чиновники.

Він вказав на супутникові знімки, які свідчать, що росіяни риють траншеї та встановлюють тверді лінії на більшій частині окупованої території, готуючись до зими, коли на фронті, ймовірно, стихнуть активні бойові дії. Відхід росіян від Херсона, мабуть, мав на меті створити більш обороноздатну позицію.

Враховуючи це, за словами офіційних осіб, генерал стверджував, що зниження інтенсивності бойових дій відкриє можливість розпочати перемовини.

Під час обговорень у Білому домі він пригадав Першу світову війну, коли дві сторони вели багаторічну окопну війну з невеликими змінами території, але з мільйонами втрат, приклад, який він також навів у своїй промові в Економічному клубі Нью-Йорка цього тижня.

Справа не в тому, щоб винагороджувати Путіна, сказали офіційні особи, описуючи точку зору генерала, а в тому, що, можливо, зараз настав час, коли Україна та її союзники можуть почати працювати над політичним розв’язанням проблеми, тому що військове рішення може бути недоступним у найближчому майбутньому .

Судження генерала Міллі не поділяють Байден та Салліван, додали чиновники. За їх словами, Путін не виявив бажання вести переговори, а українці були підбадьорені успіхом ЗСУ на полі бою, через що вони не бажали торгувати територією за столом переговорів.

Якби Сполучені Штати підштовхнули Україну до переговорів на цьому етапі, сказали офіційні особи, це дало б сигнал Путіну, що все, що він повинен зробити – це затягнути війну ще трохи і врешті-решт американці зробили б його роботу за нього.

“Тільки Зеленський і його уряд можуть ухвалювати такі рішення. Вашингтон не повинен тиснути на нього, щоб це зробити, і, принаймні поки що, схоже, Вашингтон це розуміє”, — сказав Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, який зараз працює при Стенфордському університеті.