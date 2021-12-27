Про це голова партії розповіла в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.

Шуляк анонсувала створення партійної дисциплінарної комісії, в якій будуть розглядати рівні випадки дисциплінарних й інших порушень членів політсили “Слуга народу”. Їх нардепка назвала лаконічним словом “зашквари”, що в тюремному лексиконі означає “ганебний, табуйований вчинок”.

“Поява такого органу точно на часі для партії, тому що необхідно розглядати різні ситуації, пов’язані з місцевими та народними депутатами. Як бачимо, в “зашквари” потрапляють різні представники нашої політичної сили”, – стверджує Олена Шуляк.

На запитання журналіста, чи розглядатиме ця комісія випадки зі “слугами” Трухіним і Галушком, нардепка не заперечила.

“От саме для розгляду таких кейсів і створюватиметься дисциплінарна комісія, буде уповноважена надсилати запити до того ж ДБР і запитувати, мовляв, а що там із Трухіним”, – говорить Шуляк.

Нагадаємо, Олександр Трухін відомий скандалом навколо ДТП за участі автомобіля Audi, у якому він перебував. Авто не перебувало на безпечній дистанції та швидкості руху і зіткнулося з автомобілем Ford, в якому був голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Після поширення цієї інформації у ЗМІ вона почала раптом зникати. Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом. Зокрема, так зробили понад 30 національних ЗМІ. Згодом Олександр Трухін заперечував свою причетність до видалення новин про цю ДТП. За місяць ДБР так і не змогло встановити, чи точно саме нардеп президентської партії Трухін був за кермом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився цим ДТП.

Однак, нардепка так і не дала відповіді на запитання чи буде якесь покарання, якщо так – то яке саме стосовно Трухіна:

“Мабуть, я вже всоте відповідаю журналістам на це запитання, і дуже хотілося б, щоб вони, ставлячи його, паралельно писали запит і в ДБР, яке вже точно за цей час могло б надати інформацію стосовно депутата… Це ж буде моє суб’єктивне бачення. Я хотіла б, щоб усе ж таки дисциплінарна комісія обговорювала, що сталося, чому, які санкції можна застосовувати до того чи іншого депутата”, – стверджує очільниця партії “Слуга народу”.

На запитання, чому Олександр Трухін сам не вклав повноваження очільника Полтавського обласного осередку партії “Слуга народу”, нардепка уточнила, що він ще й заступник голови фракції та заступник голови бюджетного комітету у Верховній Раді.

“Чому він, наприклад, самостійно не пішов з посади на момент розслідування, – це питання безпосередньо до пана Олександра і того етичного барометра, який є дороговказом його дій”, – заявила Шуляк.

Стосовно нардепа Галушка, який нецензурно вилаяв поліціянтів, які зупинили його авто за порушення правил дорожнього руху (зокрема, він обзивав правоохоронців “дебілами”), Олена Шуляк стверджує, що партія вже відреагувала на його слова. Нагадаємо, після того, як відео з’явилося в інтернеті, партія “Слуга народу” засудила дії колеги.

“Та й виникає зустрічне питання: а чому саме зараз обговорюється ця ситуація, коли вже минув рік після інциденту? А скільки таких історій ще є в загашнику і в який саме час вони будуть з’являтися, з якою метою?”, – запитала нардепка.