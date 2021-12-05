Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у Фонді Рональда Рейгана
Він підкреслив, що Штати занепокоєні збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону і шукатимуть “різні форми підтримки” України.
Остін також заявив, що у цій ситуації “існує простір для дипломатії та роботи лідерів”, однак не став наводити деталі. Адже 7 грудня має відбутися відеодзвінок між президентом США Джо Байденом та російським очільником Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку наступного року в Україну можуть вторгнутися 175 тис. військових.
- Джо Байден раніше говорив, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- Також Байден заявив, що його адміністрація наразі готує комплекс ініціатив проти Росії.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.