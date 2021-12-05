США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона могла захищати свою територію.

Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у Фонді Рональда Рейгана

Він підкреслив, що Штати занепокоєні збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону і шукатимуть “різні форми підтримки” України.

Остін також заявив, що у цій ситуації “існує простір для дипломатії та роботи лідерів”, однак не став наводити деталі. Адже 7 грудня має відбутися відеодзвінок між президентом США Джо Байденом та російським очільником Володимиром Путіним.