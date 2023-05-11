Лідер російської ПВК "Вагнер" заявив, що український контрнаступ вже почався та досягає перших успіхів на околицях Бахмута. Тим часом президент Зеленський заявляє, що для старту контрнаступу потрібно більше часу.

Про це повідомляє Reuters.

Як сказав у своїх соцмережах Євген Пригожин, українські операції у Бахмуті нібито “пройшли частково успішно”.

За даними української влади, ЗСУ відтіснили російські війська протягом останніх двох днів під Бахмутом у невеликих локальних атаках, але контрнаступ із залученням десятків тисяч військових і сотень нових західних танків ще не почався.

“Нам ще потрібно трохи часу”, – сказав президент Володимир Зеленський. Українські сили вже отримали більшість обіцяної техніки від західних союзників для своєї кампанії, але чекають прибуття повного комплекту, аби зменшити втрати.

Пригожин, який останнім часом щоденно виступає із заявами, засуджуючи російське командування за те, що воно не забезпечує у належний спосіб його бійців, сказав, що Зеленський буцімто “обманює”, і український наступ уже триває.

Як пише агенція, війна в Україні перебуває на переломному етапі: Київ готовий завдати нового контрудару після шести місяців утримання своїх сил в обороні, тоді як Росія розгорнула масштабний зимовий наступ, не змігши захопити значну територію.