Голова Революційної гвардії Ірану попередив протестувальників, що субота була останнім днем ​​протестів, що свідчить про те, що сили безпеки можуть посилити і без того жорстке придушення широкомасштабних заворушень.

Про це пише Reuters.

Іран був охоплений протестами після смерті 22-річної курдської жінки Махси Аміні під вартою поліції моралі минулого місяця, що стало одним із найсміливіших викликів для клерикального керівництва з часів революції 1979 року.

“Не виходьте на вулиці! Сьогодні останній день заворушень”, — наголосив командир гвардії Хоссейн Саламі в одному з найжорсткіших виступів, в якому лідери Ірану звинувачують своїх зовнішніх ворогів, зокрема Ізраїль та Сполучені Штати.

Саламі наголосив, що “цей зловісний план — це план, виношуваний у Білому домі та сіоністському режимі. Він закликав “не продавати свою честь Америці і не давати ляпасів силовикам”.

Іранці ігнорували такі застереження під час народного повстання, в якому жінки відігравали помітну роль. 29 жовтня було ще більше повідомлень про кровопролиття та відновлення протестів.

Правозахисна організація Hengaw повідомила, що силовики розстріляли учениць школи для дівчат у місті Сакез. В іншій публікації сказано, що сили безпеки відкрили вогонь по студентах медичного університету в Санандаджі, столиці провінції Курдистан. Кілька студентів були поранені, один з них отримав поранення в голову.

Водночас пізно в суботу в курдському місті Маріван спалахнули нові протести, судячи з відео в соціальних мережах, на яких демонстранти влаштовують вогонь на вулицях, чути постріли.

Акаунт @1500tasvir у Twitter, який має майже 300 000 підписників, опублікував відеозаписи, на яких демонстранти в північно-західному місті Астара розпалюють багаття з уламків і мотоциклів, вилучених у поліції.

Тим часом інші облікові записи в Twitter повідомляють, що сили безпеки оточили деякі кампуси, включаючи університет Мешхед Азад і технічний факультет Тегеранського університету, щоб заарештувати студентів-активістів.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.