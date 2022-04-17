Голова Сумської ОВА зізнався, що до війни область не готувалася

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зізнався, що Сумська область не готувалася до широкомасштабного наступу Росії на Україну.

Про це очільник Сумської ОВА зізнався в інтерв’ю Українській правді.

На запитання журналіста УП “Чи ви готувалися до війни?” Живицький прямо відповів “Ні”. Він пояснив цю позицію адміністрації тим, що мовбито були переконані у відсутності до передумов, що не було причин російським військам заходити у Сумську область.

“Ні. Ми були впевнені, що за відсутності передумов, причин до нас ніхто не зайде. Нащо воювати на нашій території? Ми думали: от, може, після політичних рішень у Росії буде якась ескалація в Донецькій і Луганській областях. Але повноцінний наступ з боку Сумщини – ні, цього ніхто не очікував”, – розповів він.

План дій побудувати представники адміністрації домовилися лише на початку війни. О о п’ятій ранку Живицький був із заступниками, головами облради та нардепами в ОДА.

“Десь до 12-ої години дня 24-го лютого ми знаходилися в приміщенні ОДА, поки танки, бронетехніка не зайшли в Суми. З центрального входу будівлі, це на Майдані Незалежності, стояли російські війська, а з іншого боку ми її покидали”, – розповів він.