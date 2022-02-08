Очільник української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. На думку глави УГКЦ, це допоможе країні віднайти мир у часи загрози з боку Росії.

Про це інформує британське агентство Reuters.

Верховний архієпископ зазначив, що не варто чекати на “ідеальні” умови і візит Папи Франциска до України може відбутись навіть за сьогоднішніх обставин. Святослав Шевчук нагадав, що УГКЦ вже декілька разів висловлювала бажання, щоб Папа Римський відвідав Україну.

“Ми запрошували його та часто повторювали це запрошення. Ми сподіваємось. Жести надзвичайно важливі і візит до України став би потужним жестом для всього світу”, – зазначив глава УГКЦ.

Більшість громадян України є православними, проте близько 10% населення відвідують католицьку церкву. Як додав Блаженніший Святослав, всупереч цьому і православні, і католики, і невіруючі українці вважають, що Папа Римський – найважливіший моральний авторитет у світі.

“Люди впевнені, що якщо Папа Франциск приїде до України, то війна закінчиться. Для них візит Папи Римського стане візитом посланця миру”, – додав Шевчук.

Для візити до України Папу Римського повинні запросити уряд та релігійні лідери. Проте Росія та її православна церква, яка тісно звязана з Кремлем, навряд чи вітатиме візит Папи Франциска до України.

Окрім цього, така поїздка може негативно вплинути на справу Папи Римського, який намагається покращити відносини з російською православною церквою.