Про це вона повідомила у Twitter.

“Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права”, — йдеться в повідомленні.

Голова USAID зазначила, що ця організація — “з Україною” нині й завжди. На залізничному вокзалі Саманту Павер супроводжує посол США Бріджит Брінк.

ДОВІДКА. Починаючи з 1992 року, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку USAID, складає понад 3 мільярди доларів США.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.

It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv

— Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022