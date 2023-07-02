Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та міністр інфраструктури Олександр Кубраков звернулися до глави Європарламенту із закликом переглянути точку зору щодо закону №5655, автором якого є очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, про реформу містобудування.

Джерело: Олександр Кубраков у Facebook

Як повідомляли #Букви, 15 червня Європейський парламент у своїй резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО закликав президента України Володимир Зеленського не підписувати законопроєкт № 5655, авторства очільниці партії “Слуга народу” Олени Шуляк, про реформу містобудування.

“Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести вигоду певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. Закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність”, – йдеться у 17 пункті резолюції.

Своєю чергою, 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook підтримав згаданий законопроєкт. Водночас очільник Мінвідновлення опублікував лист спікера парламенту Стефанчука президенту Європарламенту Роберті Міцолі, датований 26 червнем.

“Ми розуміємо, що тільки цифрових рішень недостатньо для реформування галузі. Потрібні системні рамкові рішення. Саме тому наша команда спільно з Мінцифрою та USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” TAPAS реалізує масштабну реформу містобудування. Важливою частиною реформи є підтриманий парламентом закон №5655″, – зазначив Кубраков.

Водночас він додав, що ця реформа необхідна для відновлення України, як зараз, так і у післявоєнний період.

“За ходом відбудови вже спостерігає весь світ. Саме тому ми розробляли реформу спільно з міжнародними партнерами і готові презентувати її на високому рівні. Хочу подякувати голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за готовність розпочати діалог у стінах Європарламенту. Уже найближчим часом ми презентуємо партнерам наші здобутки в цифровізації будівництва та візію змін”, – наголосив глава відомства.

ДОВІДКОВО. У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Натомість українці створили петицію з проханням до президента накласти вето на законопроєкт, яка набрала понад 25 тисяч необхідних голосів.

За прийняття відповідного законопроєкту № 5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів.

Пофракційно голосували так: фракція “Слуга народу” – підтримало із 215 нардепів, “Європейська Солідарність” – 0, “Батьківщина” – 0, “Платформа за життя та мир” – 9 із 19, “ГОЛОС” – 1 голос із 10 нардепів, “Відновлення України – 11 голосів із 12, “Партія “За майбутнє” – 11 із 14, “ДОВІРА” – 12 із 12.

У Мінінфраструктури переконують: суспільний запит на цю реформу існує вже давно, і зараз він особливо гострий.

Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилення відповідальності за незаконні дії.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати законопроєкт № 5655, обговорити його з громадськістю, із професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

“Саме так працює демократичне громадянське суспільство!”, – додав Кличко.

Як написав журналіст Юрій Ніколов, законопроєкт набрав достатню кількість голосів завдяки нардепам, що раніше входили до партії ОПЗЖ.

На сайті президента 12 грудня з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N 5655, де наголошується, що введення в дію цього законну призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками. Петиція набрала понад 25 тисяч необхідних голосів, проте президент Зеленський досі не надав відповіді щодо цієї петиції.

Натомість авторка законопроєкту № 5655, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк публічно вихваляє резолюцію, ухвалену Європарламентом, не помічаючи у ній заклик ветувати законопроєкт про реформу містобудування. Про це їй у Facebook написала голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Безумовно, важливі меседжі. Щоправда, я б особливу увагу звернула на те, що ЄП закликає президента не підписувати законопроєкт № 5655 та застерігає від зловживань під час відбудови на користь окремих осіб та груп інтересів”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе у відповідь на публікацію Олени Шуляк щодо ухваленої Європарламентом резолюції.