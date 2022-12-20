Надвечір 20 грудня стан системи у Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів.

Про це зазначив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

У столиці ситуація з заживленням залишається складною.

На наближення до графіка поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба запитати критичну інфраструктуру, — зауважив він.

Коваленко наголосив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру й місто здебільшого залишається з водою та опаленням.

Своєю чергою, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися від ранку 19 грудня, ремонтні роботи тривають.

У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе – у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.