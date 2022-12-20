Про це зазначив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
У столиці ситуація з заживленням залишається складною.
На наближення до графіка поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба запитати критичну інфраструктуру, — зауважив він.
Коваленко наголосив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру й місто здебільшого залишається з водою та опаленням.
Своєю чергою, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися від ранку 19 грудня, ремонтні роботи тривають.
У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе – у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.
Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.
- У Київській області через масштабні пошкодження магістральних електромереж внаслідок ворожих атак, зараз немає можливості почергово забезпечувати подачу електроенергії мешканцям області.
- Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про повне знеструмлення низки населених пунктів у Київській області та попередив, що ситуація може погіршитись.
- Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.