Про це повідомив глава ОВА у Telegram.
За його словами, з моменту вчинення злочину хлопці не відвідували школу разом із потерпілою та перебували під домашнім арештом. Віктор Микита стверджує, що фігуранти “навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини”.
Він дав доручення відповідним службам невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками. Це має відбуватися незалежно від кінцевого рішення суду.
Родині постраждалій буде запропоновано інші навчальні заклади області, аби дитина продовжувала навчання. Він додав, що перелік закладів освіти вже сформовано, але остаточне рішення – за батьками.
- На Закарпатті троє підлітків, які скоїли групове зґвалтування, уникли покарання – суддя присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила їх від ув’язнення, призначивши іспитовий термін на два роки. Суд кваліфікував злочин не як зґвалтування, а “насильницькі дії сексуального характеру”. До того ж, у дівчинки не було адвоката, а її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з засуджених працює секретарем.
- Прокурори готують оскарження судового вироку стосовно справи сексуального насильства над 14-річною дівчинкою. Йдеться про резонансну справу, коли трьом підліткам присудили умовний термін за групове зґвалтування.