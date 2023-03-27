Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита доручив не допускати одночасного відвідування однієї школи постраждалою 14-річною дівчинкою та трьома нападниками, які скоїли групове зґвалтування.

Про це повідомив глава ОВА у Telegram.

За його словами, з моменту вчинення злочину хлопці не відвідували школу разом із потерпілою та перебували під домашнім арештом. Віктор Микита стверджує, що фігуранти “навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини”.

Він дав доручення відповідним службам невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками. Це має відбуватися незалежно від кінцевого рішення суду. Родині постраждалій буде запропоновано інші навчальні заклади області, аби дитина продовжувала навчання. Він додав, що перелік закладів освіти вже сформовано, але остаточне рішення – за батьками.