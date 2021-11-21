Про це повідомляє польське видання TVN24.

Згідно зі словами спікера Сенату Польщі Томаша Гродзького, на його адресу до Сенату прийшла посилка, у якій була вибухівка та лист із погрозами смерті. Про це він повідомив у соцмережах.

Останнім часом небезпечна кореспонденція перетворилася на тривожну тенденцію. На початку листопада голова партії “Громадянська платформа” Дональд Туск отримав листа з погрозами. Про відкриття провадження у цій справі тоді оголосив генпрокурор та міністр юстиції Збігнєв Зіобро.

Повідомлення з погрозами отримали також колишній голова МЗС, євродепутат Радослав Сікорський, депутати від Громадянської коаліції Даріуш Йонський та Павло Коваль, ветеран Варшавського повстання Ванда Трачик-Ставська.