Співробітники СБУ повідомили про підозру так званому "голові уряду ДНР", який відповідав за вивезення українського зерна з Маріуполя до Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Громадянин Росії Віталій Хоценко входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на “керівну посаду” у червні 2022 року.

За даними правоохоронців, у лавах окупаційного органу зловмисник виконує завдання Кремля щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до РФ.

Крім цього, зловмисник є одним з ключових організаторів псевдореферендуму щодо “приєднання” захопленої території Донеччини до складу Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Зараз зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки України знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності.