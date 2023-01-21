Посол Європейського Союзу в ООН Улоф Скоог заявили, що головна проблема ООН — це право вето в Радбезі й те, що його використовує Росія, аби захистити свої інтереси.

Про це він розповів в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“На мою думку, головною проблемою є право вето, і той факт, що воно використовується Росією, аби захистити дуже вузькі національні інтереси”, — сказав Скоог.

За словами посла, що один з недоліків ООН це те, що право вето має така країна, як Росія: “Це, звичайно, недолік системи. Але ми повинні робити найкраще, використовуючи те, що маємо”.

Він додав, що ООН самостійно не зможете вирішити ситуацію в Україні, але може допомогти в комплексі з тим, що робить ЄС. Йдеться про надання зброї та санкції проти Росії.

Тако, як зауважив Скоог, він розуміє українську позицію, яка полягає в тому, що росіяни незаконно отримали крісло.

“І це недолік, бо ООН в цьому контексті не має критерію щодо членства. Але точно є попит на існування таких організацій, як ООН, де усі нації збираються разом, незалежно від того демократичні вони чи ні”, — вважає Скоог.