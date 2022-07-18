Про це повідомили в інтерв’ю виданню Forbes.
За словами міністра, якби Україна вчасно отримала необхідне озброєння, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б підконтрольними. Йдеться про артилерію 155-го калібру та ракетні системи залпового вогню.
Канали постачання з країн Заходу є доволі сталими. Утім, кількість зброї, що надходить, недостатня.
“Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал “пробив” і зафіксувався, кажу: “Це треба до такого-то числа”. Потім ми ще про щось поговорили. Я знову кажу: “До речі, я хочу ще раз прояснити: те, що я тобі казав, це треба до такого-то числа””, – сказав міністр.
Він додав, що йому доводиться “пробивати свідомість людей” по три-чотири рази за розмову, що є головною проблемою. Система постачання зброї розгортається так, що для цього необхідний час, і це “дуже делікатний процес”.
“Скажу просто: HIMARS, інші РСЗВ від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Наше завдання – пришвидшувати процеси: від ухвалення політичних рішень до розвʼязання логістичних задач”, — зазначив Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, на тлі повідомлень про ймовірне потрапляння зброї, яку США надали Україні, до рук терористичних організацій, у Пентагоні заявили, що не бачать підтверджень таким свідченням.