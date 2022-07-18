Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для України основною проблемою з західною зброєю є графік її постачання.

Про це повідомили в інтерв’ю виданню Forbes.

За словами міністра, якби Україна вчасно отримала необхідне озброєння, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б підконтрольними. Йдеться про артилерію 155-го калібру та ракетні системи залпового вогню.

Канали постачання з країн Заходу є доволі сталими. Утім, кількість зброї, що надходить, недостатня.