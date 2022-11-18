Про це журналістка повідомила у своєму Facebook.
У своїй промові очільниця “УП” розповіла про загибель на війні в Україні її колеги та одногрупника, документаліста Брента Рено, а також про російську ракету, яка влучила у сусідній з її помешканням дім у Києві.
“Війна – завжди про вибір, який доводиться робити щодня, а журналістові — постійно. Публікувати чи ні списки російських військових тієї миті, коли вони перебувають за кілька кілометрів від сімей твоїх співробітників? Чи розповідати про друга, який потрапив у полон, і його катують, але батьки проти, бо це може зашкодити?”, — написала Мусаєва.
Разом з нею нагороди отримали головна редакторка російського видання “Медуза” Галина Тимченко, а також Абраам Хіменес Еноа з Куби, Ніяз Абдулла з Іраку та Фам Доан Транг з В’єтнаму.
Церемонія вручення нагород відбулася вчора в Нью-Йорку.
Мусаєва зауважила, що у 1998 році цією ж нагородою був відзначений журналіст “Української правди” Павло Шеремет, який згодом загинув через закладену в його машину вибухівку.
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