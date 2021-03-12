Учасників RAU Expo 2021 очікують:

  • 2 дні насиченої програми й нетворкінгу;
  • 3 конференц-зали;
  • 80+топ-спікерів – власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості й компаній B2B;
  • 90+ компаній-експонентів у виставковій зоні;
  • 500+ компаній-учасників;
  • презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії.

А також зустрічі з представниками провідних компаній ринку та іноземними рітейлерами. 

Серед перших підтверджених спікерів заходу:

  • Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
  • Сергій Войцеховський, співзасновник мережі КОЛО, член ради директорів BGV Group;
  • Катерина Гуленок, голова PR-департаменту Брокард-Україна;
  • В’ячеслав Склонний, комерційний директор Фокстрот;
  • Марія Самплавська, директор з маркетингу INTERTOP Ukraine;
  • Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville;
  • Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
  • Дмитро Бушмакін, chief marketing officer Budhouse Group;
  • Наталя Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
  • Валерій Бондарь, директор з маркетингу АТБ-маркет;
  • Роман Ємець, керуючий директор ТРЦ Dream Town;
  • Павло Щербаков, засновник і СЕО Consulting for Retail;
  • Ганна Ільчук, генеральний директор Nielsen Україна та Білорусь;
  • Тетяна Карлова, СЕО Invogue Fashion Group;
  • Вадим Орлов, СЕО Антошка;
  • Олена Соловйова, директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку ТОВ Епіцентр К;
  • Ірина Палієнко, Head of Customer Development Jooble;
  • Анна Чуботіна, генеральний директор Arricano Real Estate;
  • Олена Коронотова, співзасновник та керуючий партнер IDNT;
  • Микола Чумак, співзасновник та СЕО IDNT;
  • Ольга Приходько, керівник проєктів Synergy Constraction;
  • Михайло Нечипорук, виконавчий директор ТРЦ River Mall;
  • Ольга Насонова, директор Ресторанний консалтинг;
  • Ольга Янишин, регіональний директор LC Waikiki Ukraine;
  • Сергій Козолуп, засновник Cleaning Pro Group;

та інші.

Теми цьогорічних сесій формувались на основі актуальних запитів індустрії стосовно ведення бізнесу в умовах обмежень і після локдаунів:

  • Тренди та аналітика ринку рітейлу. Як змінюється поведінка клієнта в онлайні та офлайні.
  • Конкуренція: як залишатися лідером в настільки конкурентному полі.
  • Ресторанний реформат. Як адаптуються кафе та ресторани в умовах постійних карантинних обмежень.
  • Інноваційні рішення та технології для рітейлу й комерційної нерухомості.
  • Франчайзинг – можливості для бізнесу. У що варто інвестувати.
  • Активна експансія турецьких брендів. Потенціал українського ринку.
  • Маркетингова стратегія ТРЦ у 2021. На що варто робити акцент у період пандемії.
  • Антикризові комунікації. Як правильно реагувати на негатив покупця.
  • Трансформація HR-процесів в умовах пандемії. Як корпоративна культура впливає на ефективність бізнесу під час кризи.

Партнери заходу: девелоперська компанія Budhouse group; елітний житловий простір Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua та вода “Крайн”».

Асоціація рітейлерів України слідкує за епідеміологічною ситуацією і якщо в зазначені дати захід не зможе відбутися – він буде перенесений. Усі обов’язки компанією-організатором будуть виконані перед партнерами та учасниками.

Детальніше про захід –  https://rau.ua/rau-expo/ 

Придбати квитки можна за посиланням https://payment.rau.ua/ 