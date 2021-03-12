Учасників RAU Expo 2021 очікують:
- 2 дні насиченої програми й нетворкінгу;
- 3 конференц-зали;
- 80+топ-спікерів – власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості й компаній B2B;
- 90+ компаній-експонентів у виставковій зоні;
- 500+ компаній-учасників;
- презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії.
А також зустрічі з представниками провідних компаній ринку та іноземними рітейлерами.
Серед перших підтверджених спікерів заходу:
- Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
- Сергій Войцеховський, співзасновник мережі КОЛО, член ради директорів BGV Group;
- Катерина Гуленок, голова PR-департаменту Брокард-Україна;
- В’ячеслав Склонний, комерційний директор Фокстрот;
- Марія Самплавська, директор з маркетингу INTERTOP Ukraine;
- Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville;
- Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
- Дмитро Бушмакін, chief marketing officer Budhouse Group;
- Наталя Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
- Валерій Бондарь, директор з маркетингу АТБ-маркет;
- Роман Ємець, керуючий директор ТРЦ Dream Town;
- Павло Щербаков, засновник і СЕО Consulting for Retail;
- Ганна Ільчук, генеральний директор Nielsen Україна та Білорусь;
- Тетяна Карлова, СЕО Invogue Fashion Group;
- Вадим Орлов, СЕО Антошка;
- Олена Соловйова, директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку ТОВ Епіцентр К;
- Ірина Палієнко, Head of Customer Development Jooble;
- Анна Чуботіна, генеральний директор Arricano Real Estate;
- Олена Коронотова, співзасновник та керуючий партнер IDNT;
- Микола Чумак, співзасновник та СЕО IDNT;
- Ольга Приходько, керівник проєктів Synergy Constraction;
- Михайло Нечипорук, виконавчий директор ТРЦ River Mall;
- Ольга Насонова, директор Ресторанний консалтинг;
- Ольга Янишин, регіональний директор LC Waikiki Ukraine;
- Сергій Козолуп, засновник Cleaning Pro Group;
та інші.
Теми цьогорічних сесій формувались на основі актуальних запитів індустрії стосовно ведення бізнесу в умовах обмежень і після локдаунів:
- Тренди та аналітика ринку рітейлу. Як змінюється поведінка клієнта в онлайні та офлайні.
- Конкуренція: як залишатися лідером в настільки конкурентному полі.
- Ресторанний реформат. Як адаптуються кафе та ресторани в умовах постійних карантинних обмежень.
- Інноваційні рішення та технології для рітейлу й комерційної нерухомості.
- Франчайзинг – можливості для бізнесу. У що варто інвестувати.
- Активна експансія турецьких брендів. Потенціал українського ринку.
- Маркетингова стратегія ТРЦ у 2021. На що варто робити акцент у період пандемії.
- Антикризові комунікації. Як правильно реагувати на негатив покупця.
- Трансформація HR-процесів в умовах пандемії. Як корпоративна культура впливає на ефективність бізнесу під час кризи.
Партнери заходу: девелоперська компанія Budhouse group; елітний житловий простір Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua та вода “Крайн”».
Асоціація рітейлерів України слідкує за епідеміологічною ситуацією і якщо в зазначені дати захід не зможе відбутися – він буде перенесений. Усі обов’язки компанією-організатором будуть виконані перед партнерами та учасниками.
Детальніше про захід – https://rau.ua/rau-expo/
Придбати квитки можна за посиланням https://payment.rau.ua/