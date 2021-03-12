14-15 квітня у НСК «Олімпійський» відбудеться ювілейна – V найбільша спеціалізована виставка індустрії рітейлу й девелопменту в Україні RAU Expo 2021. Серед спікерів ділової програми представники компаній: Брокард-Україна, Nielsen, INTERTOP Ukraine, Епіцентр К, АТБ, КОЛО, БЦ і ТРЦ Retroville, ТРЦ Dream Town, ТРЦ River Mall, Фокстрот, Антошка, Jooble та інші. Організатор – Асоціація рітейлерів України. Захід пройде з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Учасників RAU Expo 2021 очікують:

2 дні насиченої програми й нетворкінгу;

3 конференц-зали;

80+топ-спікерів – власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості й компаній B2B;

90+ компаній-експонентів у виставковій зоні;

500+ компаній-учасників;

презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії.

А також зустрічі з представниками провідних компаній ринку та іноземними рітейлерами.

Серед перших підтверджених спікерів заходу:

Борис Марков , генеральний директор корпорації АТБ ;

Сергій Войцеховський , співзасновник мережі КОЛО , член ради директорів BGV Group ;

Катерина Гуленок, голова PR-департаменту Брокард-Україна ;

В’ячеслав Склонний, комерційний директор Фокстрот;

Марія Самплавська, директор з маркетингу INTERTOP Ukraine ;

Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville ;

Максим Гаврюшин , операційний директор Budhouse Group ;

Дмитро Бушмакін , chief marketing officer Budhouse Group ;

Наталя Кравець , комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital ;

Валерій Бондарь , директор з маркетингу АТБ-маркет ;

Роман Ємець , керуючий директор ТРЦ Dream Town ;

Павло Щербаков , засновник і СЕО Consulting for Retail ;

Ганна Ільчук , генеральний директор Nielsen Україна та Білорусь ;

Тетяна Карлова , СЕО Invogue Fashion Group ;

Вадим Орлов , СЕО Антошка;

Олена Соловйова, директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку ТОВ Епіцентр К;

Ірина Палієнко, Head of Customer Development Jooble;

Анна Чуботіна, генеральний директор Arricano Real Estate;

Олена Коронотова, співзасновник та керуючий партнер IDNT;

Микола Чумак, співзасновник та СЕО IDNT;

Ольга Приходько, керівник проєктів Synergy Constraction;

Михайло Нечипорук, виконавчий директор ТРЦ River Mall;

Ольга Насонова, директор Ресторанний консалтинг;

Ольга Янишин, регіональний директор LC Waikiki Ukraine;

Сергій Козолуп, засновник Cleaning Pro Group;

та інші.

Теми цьогорічних сесій формувались на основі актуальних запитів індустрії стосовно ведення бізнесу в умовах обмежень і після локдаунів:

Тренди та аналітика ринку рітейлу. Як змінюється поведінка клієнта в онлайні та офлайні.

Конкуренція: як залишатися лідером в настільки конкурентному полі.

Ресторанний реформат. Як адаптуються кафе та ресторани в умовах постійних карантинних обмежень.

Інноваційні рішення та технології для рітейлу й комерційної нерухомості.

Франчайзинг – можливості для бізнесу. У що варто інвестувати.

Активна експансія турецьких брендів. Потенціал українського ринку.

Маркетингова стратегія ТРЦ у 2021. На що варто робити акцент у період пандемії.

Антикризові комунікації. Як правильно реагувати на негатив покупця.

Трансформація HR-процесів в умовах пандемії. Як корпоративна культура впливає на ефективність бізнесу під час кризи.

Партнери заходу: девелоперська компанія Budhouse group; елітний житловий простір Linden Luxury Residences; Consulting for Retail; robota.ua та вода “Крайн”».

Асоціація рітейлерів України слідкує за епідеміологічною ситуацією і якщо в зазначені дати захід не зможе відбутися – він буде перенесений. Усі обов’язки компанією-організатором будуть виконані перед партнерами та учасниками.

Детальніше про захід – https://rau.ua/rau-expo/

Придбати квитки можна за посиланням https://payment.rau.ua/