Грошова система сучасності пройшла чимало трансформацій. Щобільше, вона продовжує свій розвиток. Сьогоднішній етап розвитку – становлення криптовалют. Звісно, такі зміни не відбуваються самостійно: за ними стоять певні особистості, які пропонують світу нові механізми роботи грошей.

Перша криптовалюта та її розробники

Саме з біткоїна почалася епоха цифрової валюти. Курс біткоїна сьогодні перевищує 28 тис. доларів, і це не межа. Про цю крипту чули всі, але чи задумувався хтось, хто та коли створив її?

Створення біткоїна пов’язують із Сатоші Накамото. Саме Накамото оприлюднив у 2008 році документ, де були вказані всі особливості технології блокчейну, деякі відомості про біткоїн. Але насправді ніхто не знає, хто криється за цим іменем.

Новою розробкою зацікавилися не тільки ентузіасти комп’ютерного світу, але і ЦРУ. Воно запросило Сатоші Накамото на співбесіду, куди він так і не з’явився. Про розробника ходять чутки, що це:

Нік Сабо;

Крейг Райт;

Доріан Накамото.

Але тут є чимало “але”. Доріан Накамото обіцяє засудити кожного, хто публічно говоритиме про його причетність до розробки першої криптовалюти. Нік Сабо займався розробкою крипти, але підтверджень, що він причетний саме до біткоїна, немає. Крейг Райт називає себе батьком крипти, але спеціалісти стверджують, що його роль не така значуща.

Нові криптовалюти

Звісно, єдина крипта не могла існувати дуже довго. Були помічені недоліки системи, ентузіасти захотіли доопрацювати її. Саме так було створено ефір. Винахідник ефіру – Віталій Бутерін з Канади. Він з дитинства захоплювався комп’ютерами, був вражений створенням біткоїна та заснував платформу, яка почала збирати кошти для створення нової крипти.

За задумкою Бутеріна, він не намагається повторити успіх перших віртуальних грошей, а хоче створити систему, яка буде повністю децентралізованою та в майбутньому замінить звичайні гроші у світі.

Поява біткоїна надихнула не лише Бутеріна: Чарльз Лі створив лайткоїн. Особливість цих криптомонет полягає в простоті їх майнінгу. Більшість розробників цифрових коштів мріє посунути біткоїн з першого місця, а Чарльз Лі хоче, щоби цифрові кошти були доступні кожній людині.

Деякі ентузіасти не зупинилися на створенні лише однієї криптомонети. Джек МакКалеб приклав руку спочатку до створення Ripple, а згодом – до Stellar. Крім того, спеціаліст – один із головних розробників надійних криптогаманців, програмного забезпечення та файлообмінників. Джек Маккалеб відомий на весь світ своєю креативністю: жоден його наступний проєкт не пов’язаний з попереднім. При цьому всі проєкти мають надзвичайний успіх.

Еван Даффілд колись входив у компанію Сатоші Накамото, але пізніше їхні шляхи розійшлися. Даффілд створив власний проєкт криптовалюти під назвою Dash, який досить популярний. Його головна особливість – транзакції проходять помітно швидше, ніж з біткоїнами, а анонімність для клієнтів вища. Всі вищезазначені особи у свій час вплинули на те, що популярність криптовалют суттєво виросла.