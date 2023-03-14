Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі поінформував союзників про інцидент над Чорним морем за участю російського винищувача та військового безпілотника США.

Про це інформує Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО.

Посадовець зауважив, що генерал Крістофер Каволі “сьогодні поінформував союзників по НАТО про цей інцидент”.

14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.

Два літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки, спостереження та розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який сьогодні діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Європейське командування Збройних сил США підтвердило інформацію.

Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали пальне та пролітали перед MQ-9 “у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері”.

MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його було перехоплено і збито російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9″, – пояснив командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер.

Він зазначив, що “насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не спричинив катастрофу обох літаків”.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації, – наголосили військові.

Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.

Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що російські літаки “нерідко” перехоплюють безпілотники США над Чорним морем, і пояснив, що минулими тижнями були й інші перехоплення.

Але він також заявив, що епізод у вівторок був унікальним у тому, наскільки “небезпечними, непрофесійними та безрозсудними” були дії Росії. Це перша відома така взаємодія, потенційно небезпечна ескалація в критичний момент бойових дій.

Також стало відомо, що Сполучені Штати викликали російського посла, аби висловити рішучий протест через непрофесійні маневри винищувачів РФ, що призвели до зіткнення з американським безпілотником.