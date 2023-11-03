У відвертій оцінці генерал Валерій Залужний сказав, що «красивий прориву» не за горами, і що для виходу з глухого кута може знадобитися прогрес у технологічній війні.

Верховний головнокомандувач України визнав, що його війська перебувають у «патовій ситуації» з Росією вздовж лінії фронту, яка майже не зрушилася, незважаючи на місяці запеклих боїв, і що значний прорив не відбудеться. Це найвідвертіша оцінка провідним українським чиновником контрнаступу армії, який зупинився.

«Так само, як у Першу світову війну, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут», — сказав командувач, генерал Валерій Залужний, The Economist в інтерв’ю, опублікованому в середу. «Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде».

Генерал також заявив, що недооцінив готовність Росії пожертвувати військами, щоб не допустити прориву та продовжити війну. «Це була моя помилка», — сказав він. «Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну». Його звіт про втрати Росії неможливо було перевірити незалежно.

У своєму інтерв’ю та есе генерал Залужний зазначив, що протистояння було здебільшого результатом технологічного паритету на полі бою, коли обидві сторони використовували сучасні датчики для виявлення військ і техніки, а також передову зброю для їх знищення.

Він сказав, що зрозумів новий стан бойових дій після відвідування лінії фронту в Авдіївці, українському місті на сході, яке кілька тижнів зазнавало постійних нападів Росії. Застосування артилерії та безпілотників дає змогу кожній стороні виснажувати ворога, зв’язувати його та націлюватися на наступаючі війська.

«Збройним силам України потрібні ключові військові можливості та технології, щоб вийти з такого роду війни», — сказав він у своєму есе. Це включає величезне використання безпілотників і більш досконалої артилерійської зброї для прориву російських систем протиповітряної оборони, а також пристроїв постановки перешкод, щоб перешкодити Росії керувати своїми власними безпілотниками.

Україна довго лобіювала на Заході отримання винищувачів F-16, які, як очікується, вийдуть на поле бою наступного року. Але генерал Залужний, схоже, показав, що вони будуть менш корисні на цьому новому етапі війни, ніж могли б бути раніше, оскільки Росія покращила свої можливості ППО.