Сьогодні, 31 травня, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, у ході якої сторони домовилися продовжувати співпрацю.

Джерело: Валерій Залужний в Telegram.

У ході розмови Головнокомандувач ЗСУ розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.

Як зазначається, окремо сторони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди.

Також Залужний поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

“Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ, додавши, що вони домовилися з Міллі підтримувати діалог і надалі.

Нагадаємо, 23 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Головними темами діалогу було обговорення потреби у посиленні протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.

Сторони також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Український генерал розповів Каволі про кількісний та якісний склад нашого війська та про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.