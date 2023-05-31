Джерело: Валерій Залужний в Telegram.
У ході розмови Головнокомандувач ЗСУ розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.
Як зазначається, окремо сторони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди.
Також Залужний поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.
“Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ, додавши, що вони домовилися з Міллі підтримувати діалог і надалі.
Нагадаємо, 23 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Головними темами діалогу було обговорення потреби у посиленні протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.
Сторони також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Український генерал розповів Каволі про кількісний та якісний склад нашого війська та про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що люди — найдешевше, що має РФ, адже зовсім не цінує їхнє життя, змушуючи гинути на російсько-українській повномасштабній війні.
- 6 травня Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про майбутні заходи задля деокупації українських територій.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті.