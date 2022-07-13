Міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провели офіційну зустріч з пані послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів в Азово-Чорноморському регіоні, ймовірні сценарії розвитку й реагування.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Бріджит Брінк високо оцінила використання Збройними Силами України озброєння, що було надане Сполученими Штатами Америки.

Своєю чергою, генерал Валерій Залужний зазначив, що українське військо контролює ситуацію.

Українська сторона подякувала американському народу та військово-політичному керівництву США за системну підтримку України в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави.

Раніше у заступниці міністра з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Деніз Дженкінс журналісти запитали стосовно інспекторів, які контролюватимуть обіг наданої зброї в Україні та протидії розповсюдженню зброї на території терористичних організацій. Вона відповіла, що в цьому питанні уряд США довіряє українському.