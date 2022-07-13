Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Бріджит Брінк високо оцінила використання Збройними Силами України озброєння, що було надане Сполученими Штатами Америки.
Своєю чергою, генерал Валерій Залужний зазначив, що українське військо контролює ситуацію.
Українська сторона подякувала американському народу та військово-політичному керівництву США за системну підтримку України в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави.
Раніше у заступниці міністра з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Деніз Дженкінс журналісти запитали стосовно інспекторів, які контролюватимуть обіг наданої зброї в Україні та протидії розповсюдженню зброї на території терористичних організацій. Вона відповіла, що в цьому питанні уряд США довіряє українському.
- Нагадаємо, Олексій Резніков зазначив, що за результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.
- Стало відомо, що четверте засідання Контактної групи з оборони України – “Рамштайн-4” відбудеться 20 липня у віртуальному форматі.
- Раніше партнери з НАТО на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” підтвердили, що фактично Україна вже є членом альянсу.