Про це повідомили в Офісі президента України.
Зазначено, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.
Наголошено, що особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
Крім того, на засіданні Ставки розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
- Схоже, що росіяни забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб здійснити поворотний рух проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.
- Станом на вечір 4 березня 2023 року українські захисники продовжують тримати оборону міста Бахмут, відбивати ворожі атаки біля Куп’янська та Кремінної, а також завдавати ударів по позиціях ворогів на Півдні України. Ситуацію зображено на відповідній карті бойових дій.
- Російські війська протягом тривалого часу намагаються окупувати місто Бахмут на Донеччині. Причиною називають його стратегічну цінність у війні. Йдеться про автомобільні сполучення з іншими містами області.