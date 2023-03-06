Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначено, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Наголошено, що особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Крім того, на засіданні Ставки розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.