Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород, яка, за його словами, підкреслить національну мілітарну ідентичність.

Про це повідомляє АрміяInform.

Представлена Концепція нагородної системи була розроблена на основі національних бойових традицій та з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України.

“Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією”, — заявив Залужний.

Художник Олексій Руденко зауважив, що нагородна система силових структур, яка існувала на момент збройної агресії Росії, не була пристосована для заохочення під час бойових дій.

“У нас не було системи, яка б дозволяла без зволікань нагороджувати солдатів і офіцерів, які здійснюють подвиги в боротьбі проти збройної агресії”, – пояснив він.

Основою нагород став хрест.

“Золотий хрест” — це нагорода бойових сержантів, “Срібний хрест» — офіцерів, а “Сталевий хрест” у вигляді бойової частини.

Холодна зброя ударно-дробильної дії, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться “зірка” або “дубова гілка”.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував авторам розробленої системи нагород та висловив сподівання, що сьогоднішня подія стане історичною для української армії.