Про це повідомляє АрміяInform.

Представлена Концепція нагородної системи була розроблена на основі національних бойових традицій та з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України.

Фото: АрміяInform

Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією”, — заявив Залужний.

Художник Олексій Руденко зауважив, що нагородна система силових структур, яка існувала на момент збройної агресії Росії, не була пристосована для заохочення під час бойових дій.

У нас не було системи, яка б дозволяла без зволікань нагороджувати солдатів і офіцерів, які здійснюють подвиги в боротьбі проти збройної агресії”, – пояснив він.

Основою нагород став хрест.

Золотий хрест” — це нагорода бойових сержантів, “Срібний хрест» — офіцерів, а “Сталевий хрест” у вигляді бойової частини.

Холодна зброя ударно-дробильної дії, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться “зірка” або “дубова гілка”.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував авторам розробленої системи нагород та висловив сподівання, що сьогоднішня подія стане історичною для української армії.