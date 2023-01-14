Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.
За його словами, пізніше росіяни застосували високоточну зброю. Йдеться про крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування “Калібр”, а також керовані авіаційні ракети Х-59, — по об’єктах критичної інфраструктури України.
Залужний додав, що загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.
“Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
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