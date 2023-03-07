Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з колегами з США, Польщі та Великої Британії, на якій вони обговорили спорядження військової допомоги Україні.

Про це він написав на сторінці в Telegram.

На зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, Начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Раймунд Анджейчак, Командувач Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо А. Агуто.

За словами Залужного, першочергово обговорили ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинилися на Східному напрямку. Зокрема, на перебігу подій у Бахмуті. Крім того, обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї – залишаються надважливими.

“Продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах”, – коментує Залужний.