Про це він написав на сторінці в Telegram.
На зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, Начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Раймунд Анджейчак, Командувач Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо А. Агуто.
За словами Залужного, першочергово обговорили ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинилися на Східному напрямку. Зокрема, на перебігу подій у Бахмуті. Крім того, обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї – залишаються надважливими.
“Продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах”, – коментує Залужний.
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