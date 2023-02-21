21 лютого головний дипломат Китаю Ван І прибув до Москви та зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві вже 22 лютого.

Про це інформує CNN.

Це перший візит до РФ головного дипломата Китаю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ван, якого минулого місяця призначили головним зовнішньополітичним радником китайського лідера Сі Цзіньпіна, здійснює візит під час восьмиденного міжнародного туру.

Ні Росія, ні Китай не уточнили, чи зустрінеться Ван з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що “ми не виключаємо зустрічі” Вана і Путіна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що візит до Москви дасть Китаю та РФ можливість продовжити розвиток свого стратегічного партнерства та “обмінятися думками” щодо “міжнародних і регіональних питань гарячих точок, що становлять спільний інтерес”.

Хоча Китай заявляв про неупередженість у війні РФ проти України та про відсутність попередньої інформації про наміри Росії, все ж у КНР відмовилися засуджувати Москву та повторювали лінію Кремля, звинувачуючи НАТО у “провокуванні конфлікту”.

І хоча проросійська риторика Пекіна, здається, пом’якшилася за минулі місяці, його підтримка Москви – якщо виміряти щорічну торгівлю, дипломатичні зобов’язання та графік спільних військових навчань – зросла.

На Мюнхенській конференції з безпеки Ван заявив, що Китай готовий представити свою мирну пропозицію для України, у рідкісному зауваженні, в якому український конфлікт назвав “війною”. Але президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що “нам потрібні додаткові докази того, що Китай не співпрацює з Росією, і ми цього не бачимо зараз”.

Зауважимо, 15 лютого Ван І розпочав тижневий візит до Європи та Росії зі складним завданням: виправити відносини в регіоні в період загострення напруженості зі США, зростання настороженості Європи щодо Пекіна та занепокоєння щодо партнерства КНР з РФ.

Вже наступного дня президент Франції Емманюель Макрон провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. У Парижі сторони обговорили війну Росії проти України.

Водночас стало відомо, що глава Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з промовою про мир 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

20 лютого у Брюсселі Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.