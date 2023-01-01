Головний дипломат Китаю закликав до «діалогу» та співпраці зі США

1 січня колишній глава МЗС КНР Ван І у своєму першому публічному коментарі з моменту його призначення головою управління закордонних справ правлячої Комуністичної партії заявив, що Китай і Сполучені Штати повинні продовжувати діалог, а не конфронтацію, і уникати помилок, допущених під час холодної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Нині вже ексголовного дипломата країни змінив на посаді міністра закордонних справ Китаю Цинь Ган, колишній посол у Сполучених Штатах, але багато хто очікував, що він збереже помітну роль у зовнішній політиці після його просування у жовтні до Політбюро Комуністичної партії, найвищого директивного органа країни.

В есе, опублікованому в офіційному партійному журналі Seeking Truth, Ван закликав великі країни “подати приклад” на тлі численних викликів, посилаючись на посилення співпраці Китаю з Росією протягом 2022 року.

Протягом останнього року ми невпинно шукали правильний шлях для двох великих країн – Китаю та Сполучених Штатів, щоб ладити одна з одною, – написав він. – Дві країни повинні встановити шлях до взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці та повернути китайсько-американські відносини на правильний шлях здоров’я та стабільності”.

Перебування Вана на посаді міністра закордонних справ призвело до різкого зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном з широкого кола питань, починаючи від торгівлі та закінчуючи Тайванем.

У своєму недільному есе він зазначив, що Тайвань залишається “центром головних інтересів Китаю” і “фундаментом”, на якому будуються політичні відносини Китаю зі Сполученими Штатами.