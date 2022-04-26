Про це інформує американський телеканал CNN.
“Зрештою, те, що ми хочемо бачити, те, що, на мою думку, політика всіх урядів разом – це вільна і незалежна Україна, з неушкодженою територією та її урядом. Я думаю, що це стосується ослабленої Росії”, – зазначив генерал.
Міллі зауважив, що наразі на карту поставлено безпеку Європи та глобальний міжнародний порядок безпеки, який було встановлено у 1945 році.
За його словами, цей міжнародний лад проіснував 78 років. Він заявив, що якщо РФ “зійде з рук її агресія в Україні”, то “те ; саме відбудеться і з так званим міжнародним порядком”.
Він також додав, що єдність між західними країнами є основою.
“Єдність Заходу і єдність НАТО, і справді, єдність земної кулі, ймовірно, ніколи не була сильнішою, ніж перед обличчям цієї неспровокованої агресії. Ось куди ми прямуємо”, – наголосив Марк Міллі.
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та “деяке інше обладнання” у межах допомоги у війні проти РФ.
Окрім цього, Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичного поштовху в спустошеній війною Україні, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.
- Нагадаємо, 25 квітня Держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив іноземний військовий продаж Україні “нестандартних боєприпасів” на суму у $165 мільйонів.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.
- Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до Києва.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна є важливим та символічним кроком, адже це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку повномасштабної війни.