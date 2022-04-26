Голова Об'єднаного комітету начальників США генерал Марк Міллі заявив, що політика союзних урядів полягає в тому, щоб Україна стала вільною і незалежною, натомість РФ - "ослабленою".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Зрештою, те, що ми хочемо бачити, те, що, на мою думку, політика всіх урядів разом – це вільна і незалежна Україна, з неушкодженою територією та її урядом. Я думаю, що це стосується ослабленої Росії”, – зазначив генерал.

Міллі зауважив, що наразі на карту поставлено безпеку Європи та глобальний міжнародний порядок безпеки, який було встановлено у 1945 році.

За його словами, цей міжнародний лад проіснував 78 років. Він заявив, що якщо РФ “зійде з рук її агресія в Україні”, то “те ; саме відбудеться і з так званим міжнародним порядком”.

Він також додав, що єдність між західними країнами є основою.

“Єдність Заходу і єдність НАТО, і справді, єдність земної кулі, ймовірно, ніколи не була сильнішою, ніж перед обличчям цієї неспровокованої агресії. Ось куди ми прямуємо”, – наголосив Марк Міллі.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та “деяке інше обладнання” у межах допомоги у війні проти РФ.

Окрім цього, Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичного поштовху в спустошеній війною Україні, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.