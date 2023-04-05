Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.
Козицький повідомив, що у храмі “ставлять остаточну крапку” в існуванні московського патріархату у Львові.
“Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ”, – наголосив очільник Львівщини.
Своєю чергою Юрій Холод повідомив, що церква на вул. Бобанича перейшла до ПЦУ і тепер матиме назву Юрія Переможця. Він закликав вірян у найближчу неділю приходити до храму на освячення верби.
Трохи згодом він додав, що у храмі почались провокації.
“Зараз кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області. Кричать в храмі і нападають знову на всіх, включно і на дівчину Настю, яка виступила в неділю з одиночним протестом проти російської церкви в Україні. Серед них і іноземець”, – написав він закликавши львів’ян підходити до храму.
- У Хмельницькому депутати ухвалили рішення припинити право користування земельними ділянками, що належать до УПЦ МП. Нещодавно на одній з них, а саме Свято-Покровському кафедральному собору, представники УПЦ МП побили військового.