Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Козицький повідомив, що у храмі “ставлять остаточну крапку” в існуванні московського патріархату у Львові.

“Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ”, – наголосив очільник Львівщини.

Своєю чергою Юрій Холод повідомив, що церква на вул. Бобанича перейшла до ПЦУ і тепер матиме назву Юрія Переможця. Він закликав вірян у найближчу неділю приходити до храму на освячення верби.

Трохи згодом він додав, що у храмі почались провокації.

“Зараз кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області. Кричать в храмі і нападають знову на всіх, включно і на дівчину Настю, яка виступила в неділю з одиночним протестом проти російської церкви в Україні. Серед них і іноземець”, – написав він закликавши львів’ян підходити до храму.