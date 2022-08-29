Про це повідомляють #Букви.
Відповідно до тексту указу, всі нагороджені за “значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”.
Серед багатьох інших, у списку також відзначили волонтера Сергія Притулу, музиканта Олега Скрипку, боксера Олександра Усика та журналіста Михайла Ткача.
Як зауважив Ар’єв, гран-прі зі списку держнагороджених відходить саме Хуторному, оскільки, враховуючи його посаду, той сам себе вставив у список.
“Ну і орден “За заслуги” собі призначив 2 ступеня, а не 3-го”, – зазначив народний депутат.
У коментарях користувачі соцмережі вже зреагували на новину.
Так Вахтанг Кіпіані припустив, що значить Орден 3 ступеня Хуторний вже отримав.
Важливо зауважити, що Хуторний працює у департаменті державних нагород, який і займається відповідними питаннями, та консультує Офіс президента щодо державних нагород.
Довідка. Комісія державних нагород та геральдики — є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.
Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України.
Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України.
- Орденом “За Заслуги” III ступеня президент відзначив зокрема акторів студії “Квартал-95” Євгена Кошового та Олександра Пікалова.
- Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками відомих іноземних політиків, акторів, бізнесменів та музикантів за “заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.