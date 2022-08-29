З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди волонтерам, журналістам, водіям, музикантам та спортсменам. Серед інших, Орден "За заслуги" II ступеня отримав головний консультант Управління Департаменту державних нагород Офісу Президента України Іван Хуторний. Нардеп Володимир Ар'єв зауважив, що посадовець сам себе поставив у список відзнак.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідно до тексту указу, всі нагороджені за “значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”.

Серед багатьох інших, у списку також відзначили волонтера Сергія Притулу, музиканта Олега Скрипку, боксера Олександра Усика та журналіста Михайла Ткача.

Як зауважив Ар’єв, гран-прі зі списку держнагороджених відходить саме Хуторному, оскільки, враховуючи його посаду, той сам себе вставив у список.

“Ну і орден “За заслуги” собі призначив 2 ступеня, а не 3-го”, – зазначив народний депутат.

У коментарях користувачі соцмережі вже зреагували на новину.

Так Вахтанг Кіпіані припустив, що значить Орден 3 ступеня Хуторний вже отримав.

Важливо зауважити, що Хуторний працює у департаменті державних нагород, який і займається відповідними питаннями, та консультує Офіс президента щодо державних нагород.

Довідка. Комісія державних нагород та геральдики — є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.

Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України.

Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України.